Всем сотрудникам и пассажирам вокзалов в Брянской области будут измерять температуру
О принятии таких мер говорили на заседании оперштаба
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В Брянской области на авто- и железнодорожных вокзалах работникам и посетителям будут измерять температуру. Такое решение приняли в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Эта мера поможет выявить больных и не допустить их контакты с остальными. Термометры помогут определить температуру человека без контакта с ним.
Напомним, такие меры действуют практически во всех работающих организациях.
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ИСТОЧНИК KP.RU