2020-04-03T19:20:52+03:00
Общество

Всем сотрудникам и пассажирам вокзалов в Брянской области будут измерять температуру

О принятии таких мер говорили на заседании оперштаба
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области на авто- и железнодорожных вокзалах работникам и посетителям будут измерять температуру. Такое решение приняли в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Эта мера поможет выявить больных и не допустить их контакты с остальными. Термометры помогут определить температуру человека без контакта с ним.

Напомним, такие меры действуют практически во всех работающих организациях.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24