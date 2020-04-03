Всем сотрудникам и пассажирам вокзалов в Брянской области будут измерять температуру

3 Апр 2020 2020-04-03T19:20:52+03:00

О принятии таких мер говорили на заседании оперштаба

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В Брянской области на авто- и железнодорожных вокзалах работникам и посетителям будут измерять температуру. Такое решение приняли в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Эта мера поможет выявить больных и не допустить их контакты с остальными. Термометры помогут определить температуру человека без контакта с ним.

Напомним, такие меры действуют практически во всех работающих организациях.

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ИСТОЧНИК KP.RU