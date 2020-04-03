Базу отдыха "Сосновый бор" в Брянской области отдадут для борющихся с коронавирусом медиков
Врачам обеспечат проживание и питание
Фото: загородная база "Сосновый бор"
Изменить размер текста:
В Брянской области базу отдыха "Сосновый бор" отдадут врачам, которые ведут борьбу с коронавирусом.
Об этом говорили на заседании оперативного штаба, которое состоялось 3 апреля.
Базу переоборудуют под большой дом для медиков. Здесь им обеспечат проживание и питание.
Напомним, еще одно место отдыха превратили в центр,в котором будут бороться с коронавирусом. Зону обсервации для прибывающих граждан создали в санатории "Снежка". Здесь будут оставаться все приезжие.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU