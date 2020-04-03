2020-04-03T19:03:42+03:00
Общество

Базу отдыха "Сосновый бор" в Брянской области отдадут для борющихся с коронавирусом медиков

Врачам обеспечат проживание и питание
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: загородная база "Сосновый бор"Фото: загородная база "Сосновый бор"
Изменить размер текста:

В Брянской области базу отдыха "Сосновый бор" отдадут врачам, которые ведут борьбу с коронавирусом.

Об этом говорили на заседании оперативного штаба, которое состоялось 3 апреля.

Базу переоборудуют под большой дом для медиков. Здесь им обеспечат проживание и питание.

Напомним, еще одно место отдыха превратили в центр,в котором будут бороться с коронавирусом. Зону обсервации для прибывающих граждан создали в санатории "Снежка". Здесь будут оставаться все приезжие.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24