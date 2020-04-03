Базу отдыха "Сосновый бор" в Брянской области отдадут для борющихся с коронавирусом медиков

3 Апр 2020 2020-04-03T19:03:42+03:00

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В Брянской области базу отдыха "Сосновый бор" отдадут врачам, которые ведут борьбу с коронавирусом.

Об этом говорили на заседании оперативного штаба, которое состоялось 3 апреля.

Базу переоборудуют под большой дом для медиков. Здесь им обеспечат проживание и питание.

Напомним, еще одно место отдыха превратили в центр,в котором будут бороться с коронавирусом. Зону обсервации для прибывающих граждан создали в санатории "Снежка". Здесь будут оставаться все приезжие.

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ИСТОЧНИК KP.RU