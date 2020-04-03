ЛДПР помогает брянцам на самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T18:50:35+03:00

Изменить размер текста: A A

По инициативе депутата Государственной Думы Бориса Пайкина ,Брянское региональное отделение ЛДПР присоединилось к Всероссийской акции «Мывместе». Акцию также поддержал руководитель фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергей Антошин, депутаты регионального заксобрания Михаил Аминтазаев, Юрий Авдеев, Александр Струков, Максим Иванченко, и депутаты Брянского городского Совета от ЛДПР в полном составе. Волонтёрское движение направлено на помощь пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям, которые вынуждены оставаться дома в изоляции из-за риска заражения коронавирусом.

Сегодня более 100 семей, оказавшихся в трудной ситуации из советского, фокинского и бежицкого районов города Брянска получили наборы, которые включают в себя самое необходимое, от продовольственных товаров до средств дезинфекции.

Волонтеры, прежде чем отправляться «к соседям» проходят медосмотр с измерением температуры, инструктаж о санитарных правилах безопасного поведения. Каждому активисту выдают медицинские перчатки и маски, также дезинфицирующие средства.

«Подобные акции для меня и Брянского отделения ЛДПР не новшество. Ежегодно мы проводим масштабные мероприятия и оказываем помощь нашим гражданам. К сожалению, в этом году ситуация сильно обостренна пандемией короновируса. В связи с этим, я принял решение провести акцию помощи в усиленном режиме. Отдельно хотелось бы поблагодарить волонтеров, которые вступают в наши ряды, это сейчас очень важно и необходимо», - говорит депутат Государственной думы Борис Пайкин.

Отмечаем, что помощью Брянского регионального отделения ЛДПР могут воспользоваться: многодетные семьи, которые имеют статус малообеспеченные или оказались в период самоизоляции без источника дохода, люди старше 65 лет, не имеющие поддержки родственников.

Попросить о помощи, а также стать волонтером и поддержать акцию можно на сайте, который мы специально создали для Вас: мывместелдпр.рф

Также можно позвонить на «горячую линию»: +7(910)334-19-53

#МЫВМЕСТЕЛДПР #МЫВМЕСТЕБРЯНСК #Помощь #Coronavirus #covid_19 #ПАЙКИН #БРЯНСК #БРЯНСКАЯОБЛАСТЬ #ЛДП

ИСТОЧНИК KP.RU