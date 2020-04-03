Самоизоляция в Брянске: до 30 апреля 2020 года закроются частные медцентры

3 Апр 2020 2020-04-03T18:49:41+03:00

Всю медицинскую помощь будут оказывать государственные клиники. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во время режима самоизоляции в Брянске клиники не будут оказывать медпомощь

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Во время режима самоизоляции в Брянске и области не будут работать частные медцентры. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба, которое прошло 3 апреля.

Клиникам запретили оказывать медицинскую помощь до 30 апреля 2020 года. Уведомить руководителей медицинских учреждений поручили директору департамента здравоохранения Брянской области Андрею Бардукову.

Всю медицинскую помощь будут оказывать государственные больницы. Частным клиникам разрешили только дистанционные консультации.

К слову, выходить брянцам разрешили только для получения экстренной или неотложной медицинской помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU