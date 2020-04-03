Предполагаемому виновнику ДТП на улице Речной в Брянске продлили срок ареста

3 Апр 2020 2020-04-03T18:19:53+03:00

Вадиму Воронцову грозит до семи лет колонии. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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В Брянске предполагаемому виновнику ДТП на улице Речной продлили срок ареста. Очередное заседание состоялось 3 апреля в Володарском районном суде.

Напомним, расследование уголовного дела завершили в конце марта.

19-летнего Вадима Воронцова обвинили в нарушении ПДД, которое повлекло гибель трех людей.

По версии следствия, 7 октября прошлого года 19-летний автомобилист за рулем "Ниссана" столкнулся лоб в лоб с "Дэу", в котором находилась женщина и двое детей. От удара последний выбросило в кювет. Водитель и несовершеннолетний пассажиры погибли.

По словам правоохранителей, юный автомобилист значительно превысил допустимую на этом участке скорость. А кроме того выехал на встречную полосу для обгона.

Теперь Вадиму Воронцову грозит до семи лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU