Жительницу Брянска подозревают в убийстве парня бокалом

3 Апр 2020 2020-04-03T17:50:11+03:00

Как говорят следователи, горожанка в момент преступления была пьяной

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Жительницу Брянска подозревают в убийстве своего парня.

По версии следствия, вечером 31 марта 30-летняя горожанка была у себя дома, в квартире на улице Клинцовской. Выпив, она повздорила с возлюбленным и ударила его по шее разбитым бокалом. От полученного ранения мужчина умер.

- Следователь провел осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Подозреваемая в совершении преступления задержана, ей предъявлено обвинение.

Суда жительница Брянска будет ожидать под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU