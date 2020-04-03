Жительницу Брянска подозревают в убийстве парня бокалом
Жительницу Брянска подозревают в убийстве своего парня.
По версии следствия, вечером 31 марта 30-летняя горожанка была у себя дома, в квартире на улице Клинцовской. Выпив, она повздорила с возлюбленным и ударила его по шее разбитым бокалом. От полученного ранения мужчина умер.
- Следователь провел осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Подозреваемая в совершении преступления задержана, ей предъявлено обвинение.
Суда жительница Брянска будет ожидать под стражей.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU