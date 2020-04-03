Режим всеобщей самоизоляции в Брянской области продлили до 30 апреля
Губернатор Александр Богомаз решил продлить режим всеобщей самоизоляции в Брянской области до 30 апреля. Такие изменения были внесены в постановление правительства "О введении режима повышенной готовности".
Все действующие ограничения остаются в силе. На время действия режима самоизоляции выходить из дома брянцы смогут только по уважительной причине: обращение за неотложной медицинской помощью, при наличии прямой угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу (если вас не освободили от служебных обязанностей), для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, для выноса мусора или выгула домашнего животного.
Останутся закрытыми кафе, рестораны, столовые, буфеты, бары, закусочные и другие предприятия общественного питания, а также ночные клубы, кальянные,детские развлекательные центры, кинотеатры и другие досуговые заведения.
Не будут работать бани, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, солярии бани, сауны.
Однако есть в постановлении и новые положения. Так, по 30 апреля закроются букмекерские конторы и пункты приема ставок.
Кроме того, в школах должны открыться дежурные классы, в которые могли бы отдавать школьников с 1 по 4 классы. Посещать такие классы смогут до 12 малышей.
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ИСТОЧНИК KP.RU