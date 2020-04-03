Режим всеобщей самоизоляции в Брянской области продлили до 30 апреля

3 Апр 2020 2020-04-03T17:25:26+03:00

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Губернатор Александр Богомаз решил продлить режим всеобщей самоизоляции в Брянской области до 30 апреля. Такие изменения были внесены в постановление правительства "О введении режима повышенной готовности".

Все действующие ограничения остаются в силе. На время действия режима самоизоляции выходить из дома брянцы смогут только по уважительной причине: обращение за неотложной медицинской помощью, при наличии прямой угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу (если вас не освободили от служебных обязанностей), для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, для выноса мусора или выгула домашнего животного.

Останутся закрытыми кафе, рестораны, столовые, буфеты, бары, закусочные и другие предприятия общественного питания, а также ночные клубы, кальянные,детские развлекательные центры, кинотеатры и другие досуговые заведения.

Не будут работать бани, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, солярии бани, сауны.

Однако есть в постановлении и новые положения. Так, по 30 апреля закроются букмекерские конторы и пункты приема ставок.

Кроме того, в школах должны открыться дежурные классы, в которые могли бы отдавать школьников с 1 по 4 классы. Посещать такие классы смогут до 12 малышей.

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ИСТОЧНИК KP.RU