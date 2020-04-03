Брянский ансамбль стал лауреатом международного конкурса

3 Апр 2020 2020-04-03T16:45:38+03:00

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Брянский ансамбль «Зарянка» стал лауреатом международного конкурса. Коллектив под руководством Татьяны Ситниковой выступил в Москве еще до введения самоизоляции.

Как рассказали представители ансамбля в соцсетях, они завоевали диплом лауреата I степени в номинации «Народный фольклор».

Жюри высоко оценило исполнение песни «Ох ночи черны».

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ИСТОЧНИК KP.RU