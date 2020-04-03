2020-04-03T16:08:01+03:00
Происшествия

В Севском районе произошел торфяной пожар

На месте работали восемь человек и четыре единицы техники
Мария Дедкова
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В 14.00 тление удалось ликвидировать.В 14.00 тление удалось ликвидировать.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Севском районе загорелся торф. Сообщение об обнаруженном задымлении в районе Лемешовки поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в пятницу, 3 апреля.

К месту вызова отправились: оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Дятьковского района, администрация района и сотрудники МЧС. Всего 8 человек и 4 единицы техники.

- Оказалось, что происходит тление торфосодержащей почвы на площади около 15 квадратных метров, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Угрозы населенным пунктам не было, так как расстояние до ближайшего – 1,5 километра.

В 14.00 тление удалось ликвидировать.

К счастью, никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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