В Севском районе произошел торфяной пожар
В Севском районе загорелся торф. Сообщение об обнаруженном задымлении в районе Лемешовки поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в пятницу, 3 апреля.
К месту вызова отправились: оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Дятьковского района, администрация района и сотрудники МЧС. Всего 8 человек и 4 единицы техники.
- Оказалось, что происходит тление торфосодержащей почвы на площади около 15 квадратных метров, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Угрозы населенным пунктам не было, так как расстояние до ближайшего – 1,5 километра.
В 14.00 тление удалось ликвидировать.
К счастью, никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU