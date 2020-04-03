До 30 апреля в Брянской области закроют налоговые

3 Апр 2020 2020-04-03T15:48:25+03:00

Большинство вопросов к налоговой можно решить онлайн. Фото: Олеся КУВАТОВА

Заявления, обращения и другие документы можно оставить в специальном боксе в приемных

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В Брянской области до 30 апреля из-за угрозы распространения коронавируса принимать людей не будут налоговые.

Отчеты, а также заявления и обращения можно оставить в специальном боксе для приема входящей корреспонденции в тамбуре инспекции.

Выемка из бокса и регистрация документов будет проходить не реже двух раз в день.

В УФНС по Брянской области напоминают, что большинство вопросов можно решить онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте налоговой службы.

Вопросы по заполнению деклараций, а также другим темам налогообложения можно задать по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России 8 (800) 222-22-22.

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ИСТОЧНИК KP.RU