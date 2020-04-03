До 30 апреля в Брянской области закроют налоговые
В Брянской области до 30 апреля из-за угрозы распространения коронавируса принимать людей не будут налоговые.
Отчеты, а также заявления и обращения можно оставить в специальном боксе для приема входящей корреспонденции в тамбуре инспекции.
Выемка из бокса и регистрация документов будет проходить не реже двух раз в день.
В УФНС по Брянской области напоминают, что большинство вопросов можно решить онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте налоговой службы.
Вопросы по заполнению деклараций, а также другим темам налогообложения можно задать по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России 8 (800) 222-22-22.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU