2020-04-03T15:15:37+03:00
Общество

В Погарском районе поисковики подняли останки красноармейца

Родные решают в опрос о перезахоронении
Мария Дедкова
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В конце марта в Погарском районе поисковики из почепского отряда «Дружина» подняли останки красноармейца.

У солдата был с собой противогаз, аптечка, лопатка, ложка и медальон, благодаря которому удалось установить личность бойца.

Погибшим оказался Павел Анатольевич Бурдин , 1920 года рождения. Он родился в Воронежской области. был сиротой.

Поисковики связались с его правнучкой героя, которая живет в Санкт-Петербурге. Она рассказала, что у родственники бойца похоронены в Ставропольском крае. Сейчас идут переговоры, чтобы перевезти останки туда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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