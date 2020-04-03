В Погарском районе поисковики подняли останки красноармейца
В конце марта в Погарском районе поисковики из почепского отряда «Дружина» подняли останки красноармейца.
У солдата был с собой противогаз, аптечка, лопатка, ложка и медальон, благодаря которому удалось установить личность бойца.
Погибшим оказался Павел Анатольевич Бурдин , 1920 года рождения. Он родился в Воронежской области. был сиротой.
Поисковики связались с его правнучкой героя, которая живет в Санкт-Петербурге. Она рассказала, что у родственники бойца похоронены в Ставропольском крае. Сейчас идут переговоры, чтобы перевезти останки туда.
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ИСТОЧНИК KP.RU