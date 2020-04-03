В Сельцо из-за коронавируса окропили улицы святой водой

3 Апр 2020 2020-04-03T15:12:55+03:00

По городу провезли иконы с мощами святого Николая и преподобного Олега Брянского

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В брянском городе Сельцо из-за угрозы распространения коронавируса улицы окропили святой водой.

Священнослужители проехали по улицам с частицей мощей и иконой святого Николая, иконой с частицей мощей преподобного благоверного князя Олега Брянского, иконами Божией Матери «Ахтырская» и святителя Луки Крымского, сообщает "Сельцовский вестник".

Священники помолились о прекращении эпидемии и исцелении всех заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU