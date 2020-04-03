За два дня в Брянской области изъяли почти 11 кило незаконной взрывчатки
За два дня на Брянщине обнаружили 71 взрывное устройство. Их нашли во время спецоперации "Арсенал", которую полицейские проводили 30 и 31 марта.
- Из незаконного оборота также изъяли 40 единиц оружия и 11 частей к нему, 722 боеприпаса различного калибра, а также почти 11 килограммов взрывчатых веществ, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Добровольно выдали незаконно хранимое оружие только восемь брянцев. Две единицы оружия полицейские изъяли ввиду нарушения правил хранения и регистрации, а 38 – по причине отсутствия его на официальном учете.
30 марта сотрудники управления уголовного розыска УМВД совместно с региональным УФСБ из дома 52-летнего жителя Почепа изъяли незаконно хранимые два штык-ножа, две составные части оружия, а также взрывное устройство времен Великой Отечественной войны.
У 33-летнего жителя Унечского района в ходе обыска обнаружили и изъяли охотничье ружье, четыре патрона 12 калибра и 5 патронов 16 калибра. На мужчину завели уголовное дело за незаконное изготовление оружия.
По 27 материалам проверок и изъятий назначили исследования, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.
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ИСТОЧНИК KP.RU