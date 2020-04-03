В Брянской области разыскивают вахтовиков, приехавших из Москвы

3 Апр 2020 2020-04-03T14:29:19+03:00

Вахтовикам нужно сообщить о своем прибытии в оперативный штаб по коронавирусу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Им нужно соблюдать режим полной самоизоляции

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В Брянской области ищут вахтовиков, вернувшихся домой из Москвы и других крупных городов.

Им нужно сообщить о своем прибытии на "горячую линию" оперативного штаба по борьбе распространением коронавирусной инфекции в Брянской области - 8-800-301-58-69. Также к работе оперативного штаба по коронавирусу подключили телефон единой службы спасения 112.

Кроме того, вахтовикам нужно соблюдать режим полной самоизоляции. За его нарушение грозит административная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU