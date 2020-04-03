Власти Сельцо хотят закрыть пивной бар в центре города

3 Апр 2020 2020-04-03T14:04:34+03:00

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В брянском городе Сельцо власти хотят закрыть пивной бар и алкомаркет в центре города. Заведение продолжает работать даже во время режима самоизоляции. Дело в том, что вместе со спиртным в торговой точке продают и продукты.

- Каждый день полиция пишет протоколы на заведение, но суды сейчас не работают, - рассказал "Брянским новостям" глава сельцовской горадминистрации Игорь Васюков. - Сотрудники бара положили, кроме рыбки, спички, соль и другие товары первой необходимости. На этом основании они заявляют, что имеют право работать даже в условиях режима самоизоляции. Я считаю, что люди должны сидеть сейчас дома, а не в барах. Какие там полтора метра расстояния! Угроза эпидемии в стране, а они там постоянно собираются.

Власти призвали горожан к благоразумию и попросили оставаться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU