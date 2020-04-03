В Брянске стартовала дезинфекция дорог и тротуаров

3 Апр 2020 2020-04-03T12:35:51+03:00

В ближайшие дни все городские дороги обработают с антисептиком. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске начали дезинфицировать дороги. Для этого используют раствор с гипохлоритом натрия.

- Перед использованием дезраствор прошел контроль в Центре гигиены и эпидемиологии, - уточнили в пресс-службе Брянской городской администрации. - Содержание активного хлора в нем не превышает одного процента. Это безопасно для людей и животных, но при этом обеззараживает обрабатываемую поверхность.

Для проведения дезинфекции городское дорожное управление использует 26 единиц техники. За несколько дней они должны обработать все дороги Брянска. Кроме того, дезраствором промоют тротуары, дорожное ограждение.

С субботы, 4 апреля, в Брянске начнут обрабатывать дезинфицирующими спецсредствами остановки общественного транспорта.

СПРАВКА "КП"

Натрия Гипохлорит – одно из сильнейших антибактериальных средств. Причем действует в достаточно низких концентрациях. У вещества достаточно широкая область применения, в том числе в медицине и других сферах деятельности для обеззараживания. Вещество не создает экологических проблем, так как в окружающей среде быстро разлагается до воды, кислорода и поваренной соли.

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ИСТОЧНИК KP.RU