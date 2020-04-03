Брянец попался на незаконном хранении боеприпасов
56-летнего жителя Брянской области подозревают в незаконном хранении боеприпасов. 40 патронов у мужчины обнаружили во время штатной проверки оружия.
- Согласно проведенной экспертизе найденные патроны относятся к боеприпасам и пригодны для производства выстрела, - уточнили в пресс-службе Росгвардии по Брянской области. - На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Мужчину отправили под подписку о невыезде.
Если брянца признают виновным, ему грозит до четырех лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU