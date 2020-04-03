Брянец попался на незаконном хранении боеприпасов

3 Апр 2020 2020-04-03T12:20:24+03:00

Патроны обнаружили во время штатной проверки оружия

Изменить размер текста: A A

56-летнего жителя Брянской области подозревают в незаконном хранении боеприпасов. 40 патронов у мужчины обнаружили во время штатной проверки оружия.

- Согласно проведенной экспертизе найденные патроны относятся к боеприпасам и пригодны для производства выстрела, - уточнили в пресс-службе Росгвардии по Брянской области. - На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Мужчину отправили под подписку о невыезде.

Если брянца признают виновным, ему грозит до четырех лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU