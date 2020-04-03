2020-04-03T13:07:57+03:00
Общество

В Брянской области по единому телефону спасения можно узнать о коронавирусе

Номер телефона 112 подключили к работе оперативного штаба
Марина АНТОНОВА
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Брянцы жалуются, что на "горячую линию" не дозвониться.Брянцы жалуются, что на "горячую линию" не дозвониться.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянской области единый телефон спасения 112 в пятницу, 3 апреля, подключился к работе оперативного штаба по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Жители области, позвонив на короткий номер, могут узнать о мерах профилактики коронавирусной инфекции. А также, как препятствовать распространению вируса.

Напомним, «горячая линия» по коронавирусу продолжает работать по многоканальному телефону. Письма с вопросами можно присылать на электронную почту.

Телефон «горячей линии»: 88003015869

Электронная почта: stopcoronavirus32@bryanskobl.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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