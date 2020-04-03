В Брянской области по единому телефону спасения можно узнать о коронавирусе

3 Апр 2020 2020-04-03T13:07:57+03:00

Брянцы жалуются, что на "горячую линию" не дозвониться. Фото: Елена РАКОВА

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В Брянской области единый телефон спасения 112 в пятницу, 3 апреля, подключился к работе оперативного штаба по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Жители области, позвонив на короткий номер, могут узнать о мерах профилактики коронавирусной инфекции. А также, как препятствовать распространению вируса.

Напомним, «горячая линия» по коронавирусу продолжает работать по многоканальному телефону. Письма с вопросами можно присылать на электронную почту.

Телефон «горячей линии»: 88003015869

Электронная почта: stopcoronavirus32@bryanskobl.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU