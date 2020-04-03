2020-04-03T11:52:30+03:00
Общество

Брянскую мэрию наказали за бездомных собак

Агрессивные животные нападают на горожан
Елена РАКОВА
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В Брянске продолжат борьбу с агрессивными бездомными собаками.В Брянске продолжат борьбу с агрессивными бездомными собаками.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Брянскую городскую администрацию наказали за агрессивных бездомных собак. Поводом для этого стали обращения в прокуратуру местных жителей, которые стали жертвами нападения животных.

Правоохранители провели проверку и выяснили, что каждый год Брянская городская администрация получает субвенцию из областного бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных. Первым по договору занимается "Дорожное управление" города Брянска. А за ветеринарные услуги и послеоперационное содержание бродячих псов отвечает Брянская городская станция по борьбе с болезнями животных.

- Однако в прошлом году и в нынешнем в городе зафиксированы многочисленные факты нападения безнадзорных собак на граждан, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Это подтверждает ненадлежащее исполнение Брянской городской администрацией обязанностей по отлову безнадзорных животных, в частности по контролю, надзору за отловом.

Прокуратура потребовала от мэра города устранить нарушения. Это требование удовлетворили и приняли меры к эффективной работе в данном направлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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