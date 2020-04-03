2020-04-03T11:30:00+03:00
Общество

В брянской Добруни жильцы многоквартирного дома едва не погибли от дымового газа

В вентиляции была обратная тяга
Елена РАКОВА
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В деревне Добрунь, что в Брянском районе, жильцы многоквартирного дома на улице Юбилейной могли погибнуть от отравления дымовыми газами. Все дело в том, что в вентиляции одной из квартир появилась обратная тяга. Об этом хозяйка жилья заявила в свою УК ООО "Компания Дом Сервис". Но сервисные службы занялись ею только через месяц.

- По словам представителей управляющей компании, сотрудник организации не смог вовремя отреагировать на данную заявку из-за большой загруженности, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Однако по закону трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах,грозящие вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания устраняют за сутки.

За это нарушение директора управляющей компании оштрафовали на 50 тысяч рублей. Кроме того, приняты меры по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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