2020-04-03T11:20:58+03:00
Общество

На месте отдыха в Мичуринском установили контейнеры для мусора

Договор на вывоз отход заключило лесничество на три месяца
Марина АНТОНОВА
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Фото: Брянское лесничество.Фото: Брянское лесничество.
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На популярном месте отдыха, которое находится вдоль трассы в поселке Мичуринский под Брянском, установили мусорные контейнеры. Это сделали сотрудники брянского лесничества.

Рекреационный комплекс «Березовая роща» оборудован беседками, скамейками, мангалами. Поэтому он очень популярен у горожан, особенно в хорошую погоду. Но контейнеров там не было. Оставалось надеяться на сознательность отдыхающих – что они заберут привезенный с собой мусор. Но так происходило не всегда. Лес захламлялся отходами.

Договор на вывоз двух контейнеров заключили пока на три месяца, сообщают Брянском лесничестве. Этого долгое время не могли сделать в администрациях Брянского района или поселка Мичуринский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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