За попытку дать взятку инспектору ДПС брянец попал под суд

3 Апр 2020 2020-04-03T11:13:45+03:00

За деньги автомобилист пытался избавиться от административного наказания

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32-летний житель Бежицкого района Брянска оказался на скамье подсудимых за попытку дать взятку инспектору ДПС. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение по этому делу.

Как полагают следователи, в январе горожанина задержали сотрудники ГИБДД. По внешним признакам автомобилист был пьян. На него собирались составить административный протокол.

- Чтобы избежать административной ответственности, молодой человек предложил сотруднику ГИБДД в качестве взятки четыре тысячи рублей, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но отдать деньги автомобилист не успел - о данном факте инспектор ДПС сообщил полицейским, которые задержали нарушителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU