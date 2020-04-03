За попытку дать взятку инспектору ДПС брянец попал под суд
32-летний житель Бежицкого района Брянска оказался на скамье подсудимых за попытку дать взятку инспектору ДПС. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение по этому делу.
Как полагают следователи, в январе горожанина задержали сотрудники ГИБДД. По внешним признакам автомобилист был пьян. На него собирались составить административный протокол.
- Чтобы избежать административной ответственности, молодой человек предложил сотруднику ГИБДД в качестве взятки четыре тысячи рублей, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но отдать деньги автомобилист не успел - о данном факте инспектор ДПС сообщил полицейским, которые задержали нарушителя.
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ИСТОЧНИК KP.RU