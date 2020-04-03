Брянец отправится в колонию за избиение своего двухлетнего сына
К трем годам и шести месяцам колонии суд приговорил 34-летнего жителя Брянска. Горожанина признали виновным в истязании своего двухлетнего сына.
Как установили в суде, три месяца, с сентября по ноябрь прошлого года, нетрезвый житель Бежицы периодически истязал сына.
- Обвиняемый избивал ребенка, тем самым причиняя ему физические и психические страдания, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
По решению суда отбывать наказание брянец будет в колонии общего режима. Однако, приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU