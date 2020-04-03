МФЦ Брянской области 4 апреля не будут работать из-за коронавируса
Многофункциональные центры Брянской области 4 апреля работать не будут из-за коронавируса. Об этом сообщают на официальном сайте организации.
Напомним, с введением ограничений на массовые скопления людей, МФЦ начали работать по предварительной записи. На нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля центры закрыли из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Предполагалось, что они вновь откроются для работы по записи с 4 апреля. Но из-за того, что режим самоизоляции продлили, этого не произойдет.
Как в дальнейшем будут работать МФЦ, сообщат позже.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU