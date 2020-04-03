2020-04-03T10:00:09+03:00
Общество

Брянские полицейские присоединились к всемирному флешмобу

Они призвали брянцев оставаться дома
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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Брянские автоинспекторы присоединились к всемирному флешмобу #stayathome. Они призвали брянцев оставаться дома на время периода самоизоляции. Сотрудникам полиции приходится выходить на службу и в эти дни. Но чтобы уберечь всех от коронавируса, горожанам не стоит выходить без особой надобности на улицу.

Сотрудники ГИБДД сняли видеоролик, который опубликовали в социальных сетях.

Напомним, флешмоб организовали медики по всему миру. Они фотографируются с надписями «Мы остаемся на работе для вас. Пожалуйста, оставайтесь дома для нас». В акции поучаствовали и брянские медики, в том числе и сотрудники скорой помощи. Именно их люди часто вызывают сейчас при признаках ОРВИ.

Напомним, режим самоизоляции продлили. И теперь жителям Брянской области придется оставаться дома до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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