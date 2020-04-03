2020-04-03T09:34:21+03:00
Происшествия

На трассе в Карачевском районе водитель ВАЗа вылетел в кювет

Пострадавший автомобилист отказался от госпитализации
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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На трассе в Карачевском районе автомобиль ВАЗ-211240 вылетел в кювет. Дорожно-транспортное происшествие случилось около десяти часов вечера в четверг, 2 апреля, на 72-м километре дороги Орел-Брянск-Смоленск.

29-летний автомобилист ехал со стороны Карачева в сторону Орла. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

Водитель получил перелом позвоночника. Но от госпитализации мужчина отказался. Поэтому пострадавшего отпустили домой, назначив лечение.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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На трассе в Карачевском районе водитель ВАЗа вылетел в кювет