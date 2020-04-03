В Брянске выявили два новых случая заболевания коронавирусом

3 Апр 2020 2020-04-03T09:13:39+03:00

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В Брянске утром в пятницу, 3 апреля, выявили два новых случая заболевания коронавирусом. Зараженные мужчина и женщина вернулись из Таиланда. Их госпитализировали в изолированные боксы инфекционной больницы. Состояние пациентов медики оценивают как удовлетворительное, сообщают в региональном оперативном штабе.

В Брянской области к утру 3 апреля 2020 года официально подтвердили семь случаев заболевания коронавирусом. Из них пять – это завозные. Брянцы вернулись из других стран. Два человека заразились в городе. Это родственники вернувшихся из Испании матери и сына.

По предварительным данным, режим самоизоляции в Брянской области продлят до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU