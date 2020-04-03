2020-04-03T08:24:01+03:00
Общество

В Белых Берегах застрелили лису с подозрением на бешенство

Об этом сообщили в социальных сетях
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В брянском поселке Белые Берега застрелили лису с подозрением на бешенство. Об этом рассказали в социальных сетях.

О животном со странным поведением сообщили местному охотнику. Он выехал на место. В то время, когда лиса начала к нему приближаться, выстрелил.

В Белые Берега часто наведываются лисы. Их привлекает доступная еда в мусорных контейнерах. Недавно в поселке устанавливали карантин по бешенству. Одна из лис оказалась больной.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске выявили два новых случая заболевания коронавирусом
В Белых Берегах застрелили лису с подозрением на бешенство
В Брянске аккредитацию прошли две лаборатории для тестирования на коронавирус
Ушла из жизни старейшая брянская журналистка Клавдия Сентюрина
В Брянской области на выплаты к 75-летию Победы потратят 900 миллионов рублей
В Брянской области из-за коронавируса отменили паломнические поездки
В Дятьковском районе на строительство спорткомплекса выделят 35 миллионов рублей
В Брянске выясняют причины гибели 16-летней школьницы
В Фокинском районе Брянска открылась новая детская поликлиника
В Брянске на улице 3-го Интернационала установят новые светофоры
На вокзале Брянск-Орловский заработали комплексы для досмотра багажа
Бывшую начальницу брянского таможенного поста будут судить за взятки
41-летнюю жительницу Клинцов подозревают в жестокой расправе над мужем
В Брянской области снизились цены на мясо, творог и сливочное масло
В Брянске продезинфицируют 587 остановок общественного транспорта
Брянские росгвардейцы вышли дежурить на улицы
ВТБ расширяет онлайн-консультацию клиентов
В Брянске работнице железной дороги грозит срок за поддельный больничный
В Стародубе из-за коронавируса ищут всех вахтовиков из Москвы и Московской области
Вместе справимся!