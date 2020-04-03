В Белых Берегах застрелили лису с подозрением на бешенство

3 Апр 2020 2020-04-03T08:24:01+03:00

Об этом сообщили в социальных сетях

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В брянском поселке Белые Берега застрелили лису с подозрением на бешенство. Об этом рассказали в социальных сетях.

О животном со странным поведением сообщили местному охотнику. Он выехал на место. В то время, когда лиса начала к нему приближаться, выстрелил.

В Белые Берега часто наведываются лисы. Их привлекает доступная еда в мусорных контейнерах. Недавно в поселке устанавливали карантин по бешенству. Одна из лис оказалась больной.

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ИСТОЧНИК KP.RU