В Белых Берегах застрелили лису с подозрением на бешенство
Об этом сообщили в социальных сетях
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В брянском поселке Белые Берега застрелили лису с подозрением на бешенство. Об этом рассказали в социальных сетях.
О животном со странным поведением сообщили местному охотнику. Он выехал на место. В то время, когда лиса начала к нему приближаться, выстрелил.
В Белые Берега часто наведываются лисы. Их привлекает доступная еда в мусорных контейнерах. Недавно в поселке устанавливали карантин по бешенству. Одна из лис оказалась больной.
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ИСТОЧНИК KP.RU