2020-04-02T21:00:13+03:00
Общество

В Брянске аккредитацию прошли две лаборатории для тестирования на коронавирус

В ближайшее время в них поступят тесты и расходные материалы
Марина АНТОНОВА
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Чтобы тестировать на коронавирус здоровых людей, в регионе готовят ПЦР-диагностику.Чтобы тестировать на коронавирус здоровых людей, в регионе готовят ПЦР-диагностику.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске аккредитацию прошли еще две лаборатории для тестирования на коронавирус. Это лаборатории Брянского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и Брянского областного кожно-венерологического диспансера. Теперь в них должны поступить тесты и расходные материалы, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Пока тестирование на коронавирус в Брянске производят в лаборатории Роспотребнадзора на базе Центра гигиены и эпидемиологии. Всего выполнили больше 1000 тестов на новую инфекцию. Исследование на коронавирус производят тем, кто прибыл из неблагополучных стран по этому заболеванию, больным с пневмонией, с тяжелым течением ОРВИ, с симптомами коронавируса, тем, кто был в контакте с заболевшими. Для подтверждения результатов анализы отправляют в Новосибирск. Среди официально подтвержденных случаев в Брянской области – пять заболевших.

Чтобы тестировать на коронавирус здоровых людей, в регионе готовят ПЦР-диагностику на базе лабораторий медицинских организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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