2 Апр 2020 2020-04-02T17:44:31+03:00

Ей было 97 лет

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В Дятькове ушла из жизни старейшая брянская журналистка Клавдия Сентюрина. Ей было 97 лет, сообщает газета «Дятьковский вестник».

Клавдия Ивановна начала свой трудовой путь в газете «Фокинский рабочий» в 50-е годы прошлого века. В 1961 году стала членом Союза журналистов СССР.

Больше 20 лет она посвятила себя общественной деятельности: была народным заседателем в Дятьковском суде и председателем районного женского совета. Именно здесь она находила темы для своих статей.

Работы Клавдии Сентюриной публиковали в газетах «Брянские известия», «Брянский рабочий», «Брянский комсомолец», «Брянские факты», «Десница», «Брянский перекресток», «Дятьковский вестник», «Пламя труда». Ее очерки размещались в журналах «Работница», «Крестьянка», «Библиотекарь».

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ИСТОЧНИК KP.RU