В Брянской области на выплаты к 75-летию Победы потратят 900 миллионов рублей

2 Апр 2020 2020-04-02T17:03:24+03:00

Выплата уже производится вместе с пенсией за апрель. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Деньги получат почти 15 тысяч человек

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В Брянской области на выплаты к 75-летию Великой Победы выделят 900 миллионов рублей.

Деньги получат почти 15 тысяч человек.

- Выплата уже производится вместе с пенсией за апрель. Обращаться в Пенсионный фонд не нужно, территориальные органы провели всю работу в беззаявительном порядке, - сказала управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Брянской области Татьяна Серяк.

При этом выплату в размере 75 тысяч рублей получат более 7,3 тысячи жителей области. Среди них инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы военнослужащих, погибших в годы войны, и вдовы умерших инвалидов и участников войны, бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, брянцы, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда».

По 50 тысяч рублей получат более 7,5 тысячи жителей области - тружеников тыла.

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ИСТОЧНИК KP.RU