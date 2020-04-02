В Брянской области из-за коронавируса отменили паломнические поездки

2 Апр 2020 2020-04-02T16:36:46+03:00

Верующих призвали воздержаться от походов в храмы и молиться дома. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Походы в церковь не отменяли

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В Брянской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отменили все паломнические поездки. Все мероприятия отменены до конца апреля, об этом сообщили в пресс-службе Брянской епархии.

К слову, походы в церковь пока не отменены. Храмы открыты для прихожан. Но Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от походов в храмы и молиться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU