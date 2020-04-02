2 Апр 2020 2020-04-02T15:50:15+03:00

По одной из версий, девушка погибла из-за интоксикации

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В Брянске выясняют причины гибели 16-летней школьницы.

Знакомые девушки говорят, что в последнее время ее видели грустной и скучающей. Она часто проводила время в одиночестве.

Источники "КП" в правоохранительных органах подтвердили смерть девушки. По факту гибели школьницы проводят проверку. Однако следов насильственной смерти правоохранители не обнаружили.

По одной из версий, причиной смерти могла стать интоксикация.

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ИСТОЧНИК KP.RU