В Брянске выясняют причины гибели 16-летней школьницы
По одной из версий, девушка погибла из-за интоксикации
Следов насильственной смерти правоохранители не обнаружили.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянске выясняют причины гибели 16-летней школьницы.
Знакомые девушки говорят, что в последнее время ее видели грустной и скучающей. Она часто проводила время в одиночестве.
Источники "КП" в правоохранительных органах подтвердили смерть девушки. По факту гибели школьницы проводят проверку. Однако следов насильственной смерти правоохранители не обнаружили.
По одной из версий, причиной смерти могла стать интоксикация.
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ИСТОЧНИК KP.RU