2020-04-02T15:49:03+03:00
Общество

В Фокинском районе Брянска открылась новая детская поликлиника

Шестиэтажное здание на улице Менжинского возвели за один год
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В Фокинском районе Брянска открылась новая детская поликлиника. Шестиэтажное здание на улице Менжинского возвели за один год. Учреждение может принимать до 250 пациентов в смену. Старая поликлиника располагалась на первом этаже многоэтажного дома. В нем не было некоторых специалистов – для них не существовало кабинетов.

В новой поликлинике – открытая регистратура, электронная запись, крытые колясочные и игровые зоны. В кабинетах врачей – современное хирургическое, офтальмологическое и лор-оборудование. Кроме педиатров и узких специалистов здесь будет работать дневной стационар, отделение функциональной диагностики и лаборатории, сообщает ОТР.

Штат медиков увеличился на 30 человек. В поликлинике не хватает еще шести врачей-педиатров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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