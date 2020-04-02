2020-04-02T14:59:45+03:00
Общество

В Брянске на улице 3-го Интернационала установят новые светофоры

Кроме того, здесь заменят асфальт, отремонтируют съезды и сделают заездные карманы
Мария Дедкова
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В Брянске в этом году отремонтируют улицу 3-го Интернационала. Ее протяженность - 1,4 километра. Стоимость работ составит почти 42 миллиона рублей.

Здесь заменят асфальт, отремонтируют съезды, заездные карманы для общественного транспорта, а также сделают новое освещение.

- Это достаточно сложный объект в плане капитального ремонта, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Здесь на проезжей части располагается много люков смотровых колодцев, а также большое количество инженерных сетей под дорогой. В связи с этим проектировщиками предусмотрена замена плит перекрытий канализационных колодцев, а также перенос коммуникаций в случае, если это будет необходимо.

В рамках капремонта на улице появятся новые светофоры. В частности, на перекрестке улиц 3-го Интернационала и Брянской Пролетарской дивизии. Также на двух нерегулируемых пешеходных переходах - на пересечении с улицей Комсомольской и в районе ателье «Березка».

Наконец-то решится вопрос с лужей у Бежицкого рынка. Подрядчик заменит канализационные колодцы и прочистит ливневку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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