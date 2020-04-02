2 Апр 2020 2020-04-02T14:13:15+03:00

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На вокзале Брянск-Орловский заработали комплексы для досмотра багажа. Они называются интроскопы или рентгенотелевизионные установки. И позволяют выявить в сумках и чемоданах пассажиров предметы или вещества, которые нельзя перевозить.

- Интроскопы появились у восьми входов на вокзал – в кассовых залах дальнего и пригородного сообщений, на входах в транзитный зал и зал ожидания, а также в переходном тоннеле, - говорят в Службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД. – Досмотр пассажиров проводят сотрудники специализированного подразделения транспортной безопасности. Они имеют полномочия задержать граждан, чтобы провести дополнительный досмотр в случае необходимости.

Из-за коронавируса железнодорожники просят пассажиров соблюдать социальную дистанцию при входе в здания вокзала – полтора-два метра. Перед комплексами нанесли разграничительную разметку. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты и кожными антисептиками.

На всех брянских вокзалах и станциях стали чаще убираться и дезинфицировать поверхности, а также проветривать залы и помещения. Дополнительно проверяют, работает ли вентиляция.

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ИСТОЧНИК KP.RU