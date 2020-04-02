2020-04-02T13:18:36+03:00
Происшествия

41-летнюю жительницу Клинцов подозревают в жестокой расправе над мужем

Горожанка отправилась в СИЗО
Мария Дедкова
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Женщина схватилась за нож и в пылу ярости ударила мужа в живот.Женщина схватилась за нож и в пылу ярости ударила мужа в живот.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
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Жительницу Клинцов подозревают в убийстве своего мужа.

По версии следствия, днем 29 марта дома супруги поссорились. Женщина схватилась за нож и в пылу ярости ударила мужа в живот. От полученного ранения тот умер на месте.

- На первоначальном этапе расследования проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Подозреваемая в совершении преступления задержана. Теперь она будет под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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