41-летнюю жительницу Клинцов подозревают в жестокой расправе над мужем
Горожанка отправилась в СИЗО
Женщина схватилась за нож и в пылу ярости ударила мужа в живот.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
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Жительницу Клинцов подозревают в убийстве своего мужа.
По версии следствия, днем 29 марта дома супруги поссорились. Женщина схватилась за нож и в пылу ярости ударила мужа в живот. От полученного ранения тот умер на месте.
- На первоначальном этапе расследования проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Подозреваемая в совершении преступления задержана. Теперь она будет под стражей.
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ИСТОЧНИК KP.RU