В Брянской области снизились цены на мясо, творог и сливочное масло
Подешевели и овощи
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За неделю в Брянской области подешевели некоторые продукты. Так, меньше стить стал жирный творог, сливочное масло и поваренная соль, сообщает Брянскстат.
Подешевела и говядина. Снизились цены и на охлажденных и замороженных кур. Кроме того, уменьшилась стоимость огурцов - на 0,5 процента.
Как говорят в правительстве Брянской области, дефицита на продукты в период самоизоляции нет. Есть запас и лекарств.
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ИСТОЧНИК KP.RU