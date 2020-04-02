В Брянской области снизились цены на мясо, творог и сливочное масло

2 Апр 2020 2020-04-02T13:04:47+03:00

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За неделю в Брянской области подешевели некоторые продукты. Так, меньше стить стал жирный творог, сливочное масло и поваренная соль, сообщает Брянскстат.

Подешевела и говядина. Снизились цены и на охлажденных и замороженных кур. Кроме того, уменьшилась стоимость огурцов - на 0,5 процента.

Как говорят в правительстве Брянской области, дефицита на продукты в период самоизоляции нет. Есть запас и лекарств.

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ИСТОЧНИК KP.RU