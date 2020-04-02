В Брянске продезинфицируют 587 остановок общественного транспорта
На это уйдет несколько дней
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске за четыре дня продезинфицируют 587 остановок общественного транспорта. Столько их насчитывается в городе.
Сначала павильоны очистят от пыли и грязи с помощью моек высокого давления, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. А после - обработают специальными средствами. Эту работу наметили на субботу и воскресенье.
Напомним, с 1 апреля в городе начали мыть дороги с применением чистящих средств. Улицы также пообещали продезинфицировать.
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ИСТОЧНИК KP.RU