В Брянске продезинфицируют 587 остановок общественного транспорта

2 Апр 2020 2020-04-02T12:46:17+03:00

На это уйдет несколько дней

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В Брянске за четыре дня продезинфицируют 587 остановок общественного транспорта. Столько их насчитывается в городе.

Сначала павильоны очистят от пыли и грязи с помощью моек высокого давления, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. А после - обработают специальными средствами. Эту работу наметили на субботу и воскресенье.

Напомним, с 1 апреля в городе начали мыть дороги с применением чистящих средств. Улицы также пообещали продезинфицировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU