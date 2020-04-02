Брянские росгвардейцы вышли дежурить на улицы
Брянские росгвардейцы вышли на дежурство на улицы Брянска и районных центров. Вместе с полицейскими они останавливают горожан и объясняют, почему нужно оставаться дома. Особое внимание уделяют пенсионерам старше 65 лет, которые иногда продолжают выходить без особой надобности на улицу.
В остальном экипажи вневедомственной охраны несут службу в штатном режиме, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области. В приоритете – охрана собственности граждан, а также юридических лиц.
Личный состав из-за угрозы распространения коронавируса использует медицинские маски на службе.
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ИСТОЧНИК KP.RU