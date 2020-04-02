В Стародубе из-за коронавируса ищут всех вахтовиков из Москвы и Московской области

2 Апр 2020 2020-04-02T11:50:26+03:00

Работники, которые вернулись домой, должны сообщить о себе в оперативный штаб

Изменить размер текста: A A

В брянском городе Стародуб решили найти всех вахтовиков, которые работают в Москве или Московской области, а также в других регионах с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. Они должны сообщить о себе в оперативный штаб. Это касается тех, кто вернулся в Стародуб с 1 апреля. А также тех, кто находится в городе с 19 марта.

О новых мерах говорили на очередном заседании оперативного щтаба, пишет мэр Стародуба в социальных сетях.

Напомним, что с 31 марта режим полной самоизоляции для всех действует на территории Брянской области. Свои дома можно покидать только в случае исключительной необходимости: неотложная медицинская помощь, покупка продуктов и лекарств в ближайших торговых точка, выброс мусора и выгул собак в 100 метрах от дома.

Телефоны, по которым можно сообщить о прибытии в Стародуб:

- Единая дежурно-диспетчерская служба - «112»,

- 8 (48348) 2-48-00.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU