В брянской Дубровке начали ремонтировать улицы Победы и Первомайскую
Здесь уложат новый асфальт и оборудуют тротуары
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В брянском поселке Дубровка начался ремонт на улицах Победы и Первомайской. На дорогах уложат новый асфальт, обустроят тротуары, поменяют освещение, сделают заездные карманы для общественного транспорта и остановки для пассажиров.
На улице Победы приведут в порядок тротуар, который соединяет центральную площадь поселка и железнодорожный переезд на въезде. В ближайшее время дорожку заасфальтируют.
Работы проводит ООО «Дубровкаагропромдорстрой».
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ИСТОЧНИК KP.RU