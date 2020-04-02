В брянской Дубровке начали ремонтировать улицы Победы и Первомайскую

2 Апр 2020 2020-04-02T11:37:07+03:00

Здесь уложат новый асфальт и оборудуют тротуары

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В брянском поселке Дубровка начался ремонт на улицах Победы и Первомайской. На дорогах уложат новый асфальт, обустроят тротуары, поменяют освещение, сделают заездные карманы для общественного транспорта и остановки для пассажиров.

На улице Победы приведут в порядок тротуар, который соединяет центральную площадь поселка и железнодорожный переезд на въезде. В ближайшее время дорожку заасфальтируют.

Работы проводит ООО «Дубровкаагропромдорстрой».

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ИСТОЧНИК KP.RU