2020-04-02T11:31:33+03:00
Общество

В Брянске создали штаб для помощи пенсионерам во время самоизоляции

Людям старше 65 лет выходить на улицу запрещено
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.
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В Брянске создали волонтерский штаб для помощи пенсионерам во время режима домашней самоизоляции. С такой инициативой выступила глава города Марина Дбар. Ее поддержали депутаты горсовета.

Специалисты органов соцзащиты рассказали о семьях, которые, по их данным, находятся в сложной жизненной ситуации. Это многодетные и неполные семьи, родители, воспитывающие особенных деток, одинокие безработные мамы с малышами, пожилые люди, не имеющие родственников, инвалиды. Им окажут адресную помощь, сообщают в пресс-службе горсовета.

Финансово волонтерский штаб поддержали городские депутаты. В первую очередь закупили товары первой необходимости, продукты длительного хранения, сладости детям, фрукты и сухофрукты, средства гигиены, антисептические средства и медицинские маски. Все это привезли в здание горадминистрации. Там сформировали готовые наборы, в них вложили памятки по профилактике коронавируса и телефоны «горячей линии».

Первую партию наборов разнесут по адресам уже 2 апреля. Всего помощь получат около двухсот семей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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