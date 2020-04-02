Бывшего главу администрации в Красной Горе обвиняют в превышении полномочий

2 Апр 2020 2020-04-02T10:14:13+03:00

По версии следствия, чиновник наплевал на очередь нуждающихся и передал в соцнайм квартиру номеру 358

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Бывшего главу Красногорской поселковой администрации обвиняют в превышении должностных полномочий.

По словам правоохранителей, что экс-чиновник в 2014 году нарушил правила очередности и передал в соцнайм квартиру местной жительнице, которая стояла учете под номером 358. При этом площадь помещения превысила допустимую норму.

Позже жилье селянка оформила в собственность.

- Тем самым оказались нарушены права граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU