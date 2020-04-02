Бывшего главу администрации в Красной Горе обвиняют в превышении полномочий
Бывшего главу Красногорской поселковой администрации обвиняют в превышении должностных полномочий.
По словам правоохранителей, что экс-чиновник в 2014 году нарушил правила очередности и передал в соцнайм квартиру местной жительнице, которая стояла учете под номером 358. При этом площадь помещения превысила допустимую норму.
Позже жилье селянка оформила в собственность.
- Тем самым оказались нарушены права граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU