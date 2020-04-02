Коронавирус в Брянске: санаторий "Снежка" превратят в зону обсервации

2 Апр 2020 2020-04-02T09:52:47+03:00

Об этом говорили на заседании оперативного штаба региона

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В Брянской области появится зона обсервации для прибывающих граждан. Об этом 1 апреля говорили на очередном заседании оперативного штаба. Одним из поручений, которые дал губернатор Брянской области, оказался вопрос о переоборудовании санатория "Снежка" под зону изоляции для прибывших на территорию области.

Туда планируют доставлять жителей региона, прилетевших в Москву и международный аэропорт «Брянск» из эпиднеблагоприятных территорий. Здесь им обеспечат изоляцию от окружающих и медицинское наблюдение.

В зону изоляции будут отправлять прямо с трапа самолета. Сопровождение обеспечат сотрудники полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU