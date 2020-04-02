В Брянске на улице Фокина столкнулись две легковушки: пострадала 20-летняя девушка

2 Апр 2020 2020-04-02T09:22:48+03:00

По предварительной информации, один из автомобилистов проехал на красный свет

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В ночь на 1 апреля на улице Фокина в Брянске произошло ДТП. На перекрестке столкнулись две легковушки.

По предварительной информации, 45-летний водитель за рулем "Фольксваген Гольф"выехал на регулируемый перекресток на красный сигнал светофора. Машина столкнулась с "Ниссаном Тиида" под управлением 20-летней девушки.

В ДТП пострадала только автомобилистка, сообщают в областной Госавтоинспекции. У девушки диагностировали ушибы. Ее осмотрели медики и отпустили лечиться домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU