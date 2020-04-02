В Брянске на улице Фокина столкнулись две легковушки: пострадала 20-летняя девушка
В ночь на 1 апреля на улице Фокина в Брянске произошло ДТП. На перекрестке столкнулись две легковушки.
По предварительной информации, 45-летний водитель за рулем "Фольксваген Гольф"выехал на регулируемый перекресток на красный сигнал светофора. Машина столкнулась с "Ниссаном Тиида" под управлением 20-летней девушки.
В ДТП пострадала только автомобилистка, сообщают в областной Госавтоинспекции. У девушки диагностировали ушибы. Ее осмотрели медики и отпустили лечиться домой.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU