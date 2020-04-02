2020-04-02T09:12:22+03:00
Происшествия

В Брянске будут судить наркосбытчика из Погара

Уголовное дело рассмотрит Володарский районный суд
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянске за наркоторговлю будут судить 47-летнего жителя Погара.

По версии следствия, мужчина в ноябре прошлого года продал своим знакомым запрещенные вещества массой 4,2 грамма. Злоумышленника вычислили и завели уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Теперь судьбу жителя Погара будет решать Володарский районный суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянские росгвардейцы вышли дежурить на улицы
ВТБ расширяет онлайн-консультацию клиентов
В Брянске работнице железной дороги грозит срок за поддельный больничный
В Стародубе из-за коронавируса ищут всех вахтовиков из Москвы и Московской области
Вместе справимся!
В брянской Дубровке начали ремонтировать улицы Победы и Первомайскую
В Брянске создали штаб для помощи пенсионерам во время самоизоляции
ВТБ выдал первые беспроцентные кредиты предпринимателям
Бывшего главу администрации в Красной Горе обвиняют в превышении полномочий
Коронавирус в Брянске: санаторий "Снежка" превратят в зону обсервации
В Брянске на улице Фокина столкнулись две легковушки: пострадала 20-летняя девушка
В Брянске будут судить наркосбытчика из Погара
Главный санитарный врач Брянской области рассказала о тестировании на коронавирус
Самоизоляция в Брянске: пенсии и пособия в апреле доставят домой
Полицейские разъяснили свои действия на время самоизоляции в Брянске
ВТБ и Домиленд переводят работу строительных и управляющих компаний в онлайн
В Брянске продезинфицируют дороги, остановки и тротуары
В Брянске накрыли подпольное казино
ВТБ Лизинг фиксирует рост числа онлайн-заявок на 40%
В Брянске во время самоизоляции продолжили работать 10 магазинов
В Брянске опровергли слухи о высаженных с киевского поезда зараженных пассажирах
В Брянске пока не стали штрафовать нарушителей режима самоизоляции
Борис Пайкин добивается от Правительства налоговых льгот для граждан и предпринимателей
В брянском Мглине отремонтируют объездную дорогу
В Брянске будут судить 55-летнего продавца наркотиков