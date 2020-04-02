В Брянске будут судить наркосбытчика из Погара
Уголовное дело рассмотрит Володарский районный суд
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В Брянске за наркоторговлю будут судить 47-летнего жителя Погара.
По версии следствия, мужчина в ноябре прошлого года продал своим знакомым запрещенные вещества массой 4,2 грамма. Злоумышленника вычислили и завели уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Теперь судьбу жителя Погара будет решать Володарский районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU