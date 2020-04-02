2020-04-02T08:40:57+03:00
Общество

Главный санитарный врач Брянской области рассказала о тестировании на коронавирус

Людмила Трапезникова заявила, что в области готовятся к открытию еще две лаборатории
Мария Дедкова
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Людмила Трапезникова стала гостем передачи на одном из брянских телеканалов.Людмила Трапезникова стала гостем передачи на одном из брянских телеканалов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянске выполняют до 250 исследований на коронавирус в сутки. Об этом рассказала главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова в прямом эфире брянского телеканала.

Специалисты проверили почти 1900 тестов. Из них 5 дали положительный результат.

Людмила Трапезникова рассказала, что в области готовятся к открытию еще две лаборатории. Здесь смогут проводить тесты не только по показаниям, но и по желанию человека. Однако желающему все равно придется обратиться к врачу для осмотра.

Работу лаборатории могут начать уже на следующей неделе. Необходимое оборудование и специалисты есть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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