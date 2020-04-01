2020-04-01T18:53:46+03:00
Общество

Самоизоляция Брянске: пенсии и пособия в апреле доставят домой

Жителей региона в период самоизоляции в Брянске просят оставаться дома
Мария Дедкова
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К слову, почтальонов можно попросить доставить товары первой необходимости.К слову, почтальонов можно попросить доставить товары первой необходимости.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянской области до 5 апреля будет действовать режим всеобщей самоизоляции. В это время выходить из дома без крайней необходимости запрещено.

Поэтому в апреле почтальоны доставят пенсии и пособия всем получателям на дом. При этом выплаты пройдут раньше обычного - доставка стартует 1 апреля.

По данным УФПС Брянской области, в нашем регионе всего лишь 0,5% пенсионеров приходили за деньгами в отделения связи.

К слову, почтальонов можно попросить доставить товары первой необходимости. Кроме того, через сотрудников можно будет оплатить коммунальные услуги.

Для этого нужно оставить предварительную заявку по телефону. Тогда у почтальонов будут при себе мобильные терминалы для оплаты.

ВАЖНО

Телефон для заявок: 8-800-1-000-000

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ИСТОЧНИК KP.RU

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