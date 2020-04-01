Самоизоляция Брянске: пенсии и пособия в апреле доставят домой
В Брянской области до 5 апреля будет действовать режим всеобщей самоизоляции. В это время выходить из дома без крайней необходимости запрещено.
Поэтому в апреле почтальоны доставят пенсии и пособия всем получателям на дом. При этом выплаты пройдут раньше обычного - доставка стартует 1 апреля.
По данным УФПС Брянской области, в нашем регионе всего лишь 0,5% пенсионеров приходили за деньгами в отделения связи.
К слову, почтальонов можно попросить доставить товары первой необходимости. Кроме того, через сотрудников можно будет оплатить коммунальные услуги.
Для этого нужно оставить предварительную заявку по телефону. Тогда у почтальонов будут при себе мобильные терминалы для оплаты.
ВАЖНО
Телефон для заявок: 8-800-1-000-000
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ИСТОЧНИК KP.RU