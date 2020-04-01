Полицейские разъяснили свои действия на время самоизоляции в Брянске

1 Апр 2020 2020-04-01T18:22:15+03:00

Сотрудники полиции патрулируют улицы и выясняют у прохожих причины нахождения в общественных местах. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Штрафовать будут только повторных нарушителей

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Брянские полицейские разъяснили свои действия в условиях режима самоизоляции.

До 5 апреля всем жителям области нужно оставаться дома. Покидать квартиры можно только по уважительным причинам.

Сотрудники полиции патрулируют улицы и выясняют у прохожих причины нахождения в общественных местах. Пока правоохранители разъясняют требования действующего предписания, а также вручают информационные памятки.

Никого из брянцев пока не оштрафовали. Наказывать будут заядлых нарушителей правил самоизоляции.

- К ним могут быть применены меры административного воздействия по статьям «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Неповиновение законному распоряжению должностного лица», - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Если выяснится, что брянец причастен к заражению коронавирусной инфекцией других, его привлекут к уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU